Российский вратарь «Будё-Глимта» Хайкин рассказал о ситуации с коронавирусом в Норвегии

Российский вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин ответил на вопрос о вакцинации и коронавирусных ограничениях в Норвегии.

«На матчах в Норвегии полные трибуны? Буквально несколько недель назад в Норвегии отменили все ограничения, большинство граждан уже вакцинированы. Поэтому нет ни масок, ни запретов на массовые мероприятия. Были ли споры по поводу вакцинации? Нет, люди доверяли мнению экспертов. Все понимали, что чем раньше это сделаем, тем быстрее вернемся к нормальной жизни. Насколько я знаю, все команды вакцинированы», — цитирует Хайкина «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 21 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» разгромил «Рому». Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. «Будё-Глимт» набрал семь очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице группы C. «Рома» (6) располагается на втором месте.