Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский вратарь «Будё-Глимта» Хайкин рассказал о ситуации с коронавирусом в Норвегии

Российский вратарь «Будё-Глимта» Хайкин рассказал о ситуации с коронавирусом в Норвегии
Комментарии

Российский вратарь «Будё-Глимта» Никита Хайкин ответил на вопрос о вакцинации и коронавирусных ограничениях в Норвегии.

«На матчах в Норвегии полные трибуны? Буквально несколько недель назад в Норвегии отменили все ограничения, большинство граждан уже вакцинированы. Поэтому нет ни масок, ни запретов на массовые мероприятия. Были ли споры по поводу вакцинации? Нет, люди доверяли мнению экспертов. Все понимали, что чем раньше это сделаем, тем быстрее вернемся к нормальной жизни. Насколько я знаю, все команды вакцинированы», — цитирует Хайкина «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 21 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» разгромил «Рому». Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. «Будё-Глимт» набрал семь очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице группы C. «Рома» (6) располагается на втором месте.

Новость по теме
Российский вратарь «Будё-Глимта» рассказал о красивом поступке Шомуродова после игры ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021