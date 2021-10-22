Воронин — об игре со «Спартаком»: было настоящее дерби, не хватило пары красных карточек

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о прошедшем дерби со «Спартаком», которое завершилось ничьей 2:2. Динамовцы вели 2:0 к 86-й минуте, но упустили победу в матче.

«Да никак мы не отходили от дерби. Посмотрели, где допускали ошибки и стали готовиться к следующей игре. Что касается момента Тюкавина в игре со «Спартаком», он сам знает, что должен реализовывать такие моменты, объяснять тут нечего. Мы с ним поговорили, он сказал, что мяч немного подпрыгнул, он выбрал хороший угол. Слава богу, что у него есть моменты, но реализацию надо подправлять. Хорошо, что он сегодня забил.

Чего говорить о потасовке? Уже всё давно сказали. Это было настоящее дерби, не хватило пары красных карточек. Если бы они были, было бы всё хорошо", — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, сегодня, 22 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 12-го тура Премьер-лиги «Динамо» — «Химки». Противостояние завершилось со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.