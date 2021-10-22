«Жаль, что мне не удалось забить больше». Тюкавин — о победе «Динамо» над «Химками»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (4:1).
«Хорошо, что нам удалось победить и приблизиться к первой строчке в турнирной таблице. Сегодня у меня было много голевых моментов… Жаль, что не удалось забить больше. Впереди кубковая игра, а затем — «Зенит», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
В матче «Динамо» — «Химки» полузащитник московского клуба Арсен Захарян отдал 3 голевых передачи и вышел на 1-е место в гонке ассистентов Российской Премьер-Лиги. Голами в игре отметились полузащитники Никола Моро, Вячеслав Грулёв и нападающий Константин Тюкавин. «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.
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