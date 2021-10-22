Тюкавин рассказал, как в «Динамо» переживали ничейный результат со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2).

«Конечно, очень обидно, что мы не удержали победу над «Спартаком». Но играли в гостях, поэтому ничего страшного. В матче с «Химками» мы отыгрались за прошлую встречу. Надеюсь, болельщики рады», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В матче «Динамо» — «Химки» полузащитник московского клуба Арсен Захарян отдал 3 голевые передачи и вышел на 1-е место в гонке ассистентов Российской Премьер-Лиги. Голами в игре отметились полузащитники Никола Моро, Вячеслав Грулёв и нападающий Константин Тюкавин. «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.