Воронин: если Захарян перейдёт в «Спартак» – я уйду из «Динамо». Оставьте ребёнка в покое

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника клуба Арсена Захаряна в «Спартак».

«Если Захарян перейдёт в «Спартак», то я уйду из «Динамо». Я к тому, что он никогда не перейдёт в «Спартак». Германия? Оставьте ребёнка в покое. Пусть играет, набирается опыта и приносит тут пользу. У нас много ребят уезжали и потом попадали в яму, их было тяжело потом достать. Чем больше он будет играть здесь и проносить пользу «Динамо», тем больше будет пользы для сборной России. Он уже где только не играл за последнее время: «Барселона», «Милан», «Сити» и где угодно. Сегодня ему никуда не надо. Надо уйти вовремя — если уйти сейчас, то это скамейка, придётся сидеть на ней.

Я уехал в Германию в 16 лет, не сравнивайте. Разница в менталитете, системе, школах и академии. В Европе всё другое. Я вырос в Германии, не приспосабливался к немецкому футболу, а вырос там. Сравнивать Россию и Германию в плане футбола нет смысла. Я начинал в юношах, играл во второй команде. Самые главные два года в юношах я провёл в Германии.

Почему едет так много немцев? Наверное, посмотрели на успехи Сандро… Гисдоль — ноунейм? Когда Шварц приходил, все тоже говорили, что он ноунейм. Сейчас он какой-то нейм. Приходили тренера с большими именами и ничего не добивались. Смотреть нужно на результат. Я сомневаюсь, что у Гисдоля такие же идеи, как у Сандро», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.