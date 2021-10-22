Начало игры между «Сент-Этьеном» и «Анже» перенесли из-за людей, забросавших поле файерами

Сегодня, 22 октября, должен был состояться матч Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Анже». Начало матча перенесли из-за поведения фанатов, которые забросали футбольное поле пиротехникой. Об этом сообщает beInSports. Сообщается, что фанаты «Сент-Этьена» устроили беспорядки.

«Сент-Этьен» занимает последнее, 20-е место, в высшей лиге Франции. Подопечные Клода Пюэля в 10-и играх чемпионата не одержали ни одной победы, потерпели 6 поражений и 4 раза сыграли вничью. Клуб «Анже» расположился на 5-й строчке первенства. Команда Жерара Батикля в текущем сезоне за 10 игр 4 раза одерживала победу над соперником, дважды расходилась с ним миром и дважды уступала.

Судейскую бригаду матча возглавляет Антони Готье. Ему будут помогать ассистенты Мехди Рахмуни и Жюльен Об. Резервный рефери — Арно Бар.

Сейчас матч возобновился.