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Воронин — о Захаряне и Тюкавине: нужно показывать результат на протяжении 2-3 сезонов

Воронин — о Захаряне и Тюкавине: нужно показывать результат на протяжении 2-3 сезонов
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Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о состоянии команды перед игрой 13-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Следующая игра с «Зенитом», а перед этим на кубок игра, которую тоже надо выигрывать. Будем смотреть. У нас добавляются два игрока, но мы ещё не загадывали. «Зениту» мы тоже хотим дать бой, едем за очками. Ребята должны потерпеть. Не считаю, что происходит что-то сверхъестественное, все играют английские недели. У нас это всегда хорошая отговорка, но ничего тяжелого нет, нужно выходить и играть.

Тюкавин был в молодёжке, Захарян не все игры играл за сборную. Опять же, у нас нет большого выбора. Слава богу, что мы справляемся. У нас все, кто играют –нужны в полной готовности. Дай бог, чтобы не было травм.

Мы можем только радоваться развитию ребят. Но сейчас это ни о чем не говорит. Нужно показывать результат на протяжении двух-трех сезонов, тогда и можно будет что-то говорить», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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