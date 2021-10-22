Тренер «Динамо» Воронин: развивать свою школу надо, и дело не в лимите

Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился позицией насчёт лимита на легионеров в РПЛ. Бывший игрок москвичей считает, что клубам необходимо не только развивать молодых футболистов, но и покупать легионеров высокого класса.
«Чемпионат России был сильнее. Сейчас тоже есть сильные легионеры, например, Клаудиньо, он себя ещё покажет. Ещё Малком тоже подходит. Можно вспомнить тех, кто закончил – Чорлука. Можно вспомнить прям по позициям.
Раньше платили по пять миллионов, и все ехали за деньгами. Готовы ли сейчас клубы столько платить? Думаю, что нет и это правильно. У нас сейчас появились два молодых и дай бог, чтобы они остались на своем уровне. Когда в клубе хорошая молодёжь, всё гораздо легче.
Развивать свою школу надо и дело не в лимите. Нужно правильно выстроить структуру, чтобы ничего не убить. Российские клубы могут конкурировать в Европе, но на одной своей молодежи этого не сделаешь. Нужны ещё легионеры высокого класса. Повторюсь, на одной молодежи далеко не уедешь», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 22 октября 2021
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