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Спортивные мероприятия в Подмосковье пройдут без зрителей с 28 октября по 7 ноября

Спортивные мероприятия в Подмосковье пройдут без зрителей с 28 октября по 7 ноября
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Спортивные мероприятия в Подмосковье пройдут без зрителей с 28 октября по 7 ноября. Об этом в своём «инстаграме» сообщил министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

«В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией губернатором Московской области принято решение о введении дополнительных ограничений на территории Московской области. В период с 28 октября по 7 ноября приостанавливается проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий. Исключения составят всероссийские и областные соревнования по согласованию с Роспотребнадзором. Они будут проводиться без присутствия зрителей, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм (в том числе при организации мероприятий будут разведены потоки спортсменов и обеспечивающего персонала)», — написал чиновник в социальной сети.

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