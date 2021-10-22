Пуйоль: Пике – один из лучших центральных защитников в истории футбола

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о защитнике каталонцев Жераре Пике.

«На самом деле мы с Жераром очень быстро нашли контакт – сначала за пределами поля, а затем и внутри. Мне было всего очень легко играть с ним.

Жерар – высококлассный игрок, который очень хорошо знал игру «Барселоны», потому что он является выпускником Ла Масии.

Для меня он один из лучших центральных защитников в истории футбола», – приводит слова Пуйоля AS.

Напомним, 20 октября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и киевским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания).

Единственный гол в матче забил Жерар Пике. Он ногой с линии вратарской вколотил мяч в сетку после навеса из-за пределов штрафной.