Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пуйоль: Пике – один из лучших центральных защитников в истории футбола

Пуйоль: Пике – один из лучших центральных защитников в истории футбола
Комментарии

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о защитнике каталонцев Жераре Пике.

«На самом деле мы с Жераром очень быстро нашли контакт – сначала за пределами поля, а затем и внутри. Мне было всего очень легко играть с ним.

Жерар – высококлассный игрок, который очень хорошо знал игру «Барселоны», потому что он является выпускником Ла Масии.

Для меня он один из лучших центральных защитников в истории футбола», – приводит слова Пуйоля AS.

Напомним, 20 октября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и киевским «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания).

Единственный гол в матче забил Жерар Пике. Он ногой с линии вратарской вколотил мяч в сетку после навеса из-за пределов штрафной.

Пике забил в ЛЧ больше, чем Рамос. Правда, других форвардов у «Барселоны» не нашлось Пике забил в ЛЧ больше, чем Рамос. Правда, других форвардов у «Барселоны» не нашлось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021