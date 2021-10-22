Салах: я не могу представить себя играющим против «Ливерпуля». Мне было бы очень грустно

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что хочет остаться в стане мерсисайдцев до конца карьеры.

«Я бы хотел остаться в «Ливерпуле» до последнего дня карьеры, но я не так много могу об этом говорить. Все не в моих руках. Все зависит от желаний клуба, а не от меня.

Сейчас я даже не могу представить себя играющим против «Ливерпуля». Мне было бы очень грустно. Это сложно, я не хочу говорить об этом, но уход из «Ливерпуля» безумно бы меня расстроил.

На данный момент я не представляю себя в матче против «Ливерпуля», но посмотрим, что произойдет в будущем», – приводит слова Салаха Sky Sports.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в восьми матчах «Ливерпуля» (все в старте), забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. 29-летний нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В английский клуб Салах перешёл из итальянской «Ромы» за € 42 млн. До этого он играл за «Аль-Мокавлун», «Базель», «Челси» и «Фиорентину».

Салах — двукратный обладатель «Золотой бутсы» английской Премьер-лиги.