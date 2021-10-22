Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гранада» сыграла вничью с «Осасуной» благодаря голу, забитому на 90-й минуте

«Гранада» сыграла вничью с «Осасуной» благодаря голу, забитому на 90-й минуте
Комментарии

Сегодня, 22 октября, в матче 10-го тура Лиги 1 встречались «Осасуна» и «Гранада». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Команды играли на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Первый гол в матче на 45-й минут забил аргентинский нападающий «Осасуны» Чими Авила.

Видео победного гола Чими Авилы

На 74-й минуте главный арбитр встречи удалил испанского защитника хозяев Хосе Анхеля.

Видео удаления Хосе Анхеля

На 90-й минуте Анхель Монторо с центра поля запустил мяч за шиворот голкиперу хозяев.

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Помогали ему ассистенты Маркос Сердан и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Армандо Рамо.

Испания - Примера. 10-й тур
22 октября 2021, пятница. 22:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Гранада
Гранада
1:0 Авила – 45'   1:1 Монторо – 90'
Удаления: Хосе Анхель – 74' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021