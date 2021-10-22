«Арсенал» дома уверенно переиграл «Астон Виллу» и догнал «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 22 октября, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне «Арсенал» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

Счёт матча был открыт в первом тайме. На 23-й минуте встречи отличился Томас Парти, ему ассистировал Эмиль Смит.

Гол Парти в ворота «Астон Виллы»:

На 6-й добавленной минуте первого тайма нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество «канониров», добив мяч в сетку после отражённого голкипером гостей пенальти.

Обамеянг увеличивает преимущество «Арсенала»:

На 56-й минуте встречи до разгромного счёт довёл Эмиль Смит. Ему ассистировал Пьер-Эмерик Обамеянг

Смит забивает третий мяч «канониров»:

На 82-й минуте матча отличился полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси, ему ассистировал Леон Бэйли. Оба игрока появились на поле во втором тайме.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон из Южного Йоркшира. Ему помогали ассистенты Ричард Уэст и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Майкл Солсбери.

«Арсенал» после победы поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Микеля Артеты набрали 14 очков в 9-ти матчах. «Астон Вилла» осталась на 13-м месте, набрав за 9 туров 10 очков.