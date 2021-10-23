Эвра — о конфликте с Суаресом: я знаю, что он использовал некоторые расистские выражения

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о конфликте с Луисом Суаресом.
«Я не знаю Луиса Суареса достаточно близко, чтобы назвать его расистом. Я знаю, что он использовал некоторые расистские выражения. Но когда я в составе «Ювентуса» играл с «Барселоной» в финале Лиги чемпионов в 2015 году, он пожал мне руку, и я пожал ему руку. Ненависть никогда не будет в моем сердце. Я не ненавижу учителя, который издевался надо мной. Это самая сумасшедшая часть всего этого.
Если вы хотите быть расистом, это ваш выбор. Сделает ли это вас счастливее? Вместо того чтобы обвинять расистов, я хочу понять, откуда они берутся. Никто не рождается расистом. Речь идёт об образовании. Может быть, расисты когда-то получают травму. Мы должны поговорить с ними», — цитирует Эвра Liverpool Echo.
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