Эвра — о конфликте с Суаресом: я знаю, что он использовал некоторые расистские выражения

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал о конфликте с Луисом Суаресом.

«Я не знаю Луиса Суареса достаточно близко, чтобы назвать его расистом. Я знаю, что он использовал некоторые расистские выражения. Но когда я в составе «Ювентуса» играл с «Барселоной» в финале Лиги чемпионов в 2015 году, он пожал мне руку, и я пожал ему руку. Ненависть никогда не будет в моем сердце. Я не ненавижу учителя, который издевался надо мной. Это самая сумасшедшая часть всего этого.

Если вы хотите быть расистом, это ваш выбор. Сделает ли это вас счастливее? Вместо того чтобы обвинять расистов, я хочу понять, откуда они берутся. Никто не рождается расистом. Речь идёт об образовании. Может быть, расисты когда-то получают травму. Мы должны поговорить с ними», — цитирует Эвра Liverpool Echo.