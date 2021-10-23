Папа римский поблагодарил Лионеля Месси за футболку с автографом

Папа римский Франциск поблагодарил аргентинского форварда «Пари-Сен-Жермен» Лионеля Месси за футболку с автографом.

«Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту», — цитирует священнослужителя Telam.

В 2019 году Папа Римский Франциск поделился мнением о Лионеле Месси. «Теоретически, называть Месси богом является кощунством. Нельзя говорить подобное или верить в это. К примеру, я точно не верю. Люди могут сравнивать Месси с богом, лишь выражая восхищение. Но ему не нужно поклоняться. Это только речевой оборот. Фраза «футбольный бог» — это популярный способ самовыражения. Месси — очень хорош, но он не бог», — сказал понтифик. Франциск — футбольный болельщик, поддерживает аргентинский клуб «Сан-Лоренсо».