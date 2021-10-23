Лондонский «Арсенал» не проигрывает 7 матчей подряд во всех турнирах
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У лондонского «Арсенала» 7 матчей подряд без поражений – 5 побед и 2 ничьих.
Команда Микеля Артеты продлила серию без поражений до 7 матчей во всех турнирах. У «канониров» 5 побед и 2 ничьих за этот отрезок.
У «Арсенала» 14 очков после 9-ти матчей английской Премьер-Лиги. На данный момент команда занимает 9-е место. Подопечные Артеты догнали «Манчестер Юнайтед», у которого тоже 14 очков. Но манкунианцы свой матч 9-го тура ещё не сыграли.
Напомним, сегодня, 22 октября, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне «Арсенал» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.
«Арсенал» после победы поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» осталась на 13-м месте, набрав за 9 туров 10 очков.
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