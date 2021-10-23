«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Анже», начало матча было перенесено из-за поведения фанатов

Завершился матч 11 тура чемпионата Франции, в котором «Сент-Этьен» принимал «Анже». Встреча состоялась в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 2:2.

По ходу матча «Анже» вёл со счётом 2:0. На 28-й минуте счёт открыл Исмаэль Траоре. На 56-й минуте Анжело Фюльжини удвоил преимущество гостей. Через 5 минут «Сент-Этьен» сократил отставание в счёте после гола Вахби Хазри. Хозяевам удалось уйти от поражения на четвёртой компенсированной минуте после гола Микаэля Наде.

Напомним, начало матча перенесли из-за поведения фанатов «Сент-Этьена», которые забросали футбольное поле пиротехникой.

На данный момент «Анже» находится на четвёртом месте в чемпионате Франции, набрав 17 очков. «Сент-Этьен», в свою очередь, находится на последнем месте, набрав 5 очков.