Жерар Пике о предстоящем матче с «Реалом»: значение этой игры превыше всего

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился ожиданиями о предстоящем матче с «Реалом» в чемпионате Испании.

«Да, конечно, из-за соперничества между клубами это не просто спорт, это что-то другое. Несмотря на то, что многие игроки ушли и приходит новое поколение, значение этой игры превыше всего. Стадион будет заполнен, и это будет непросто. Да, фанаты играют здесь ключевую роль. Последние полтора года у нас не было возможности играть при полных трибунах. Для нас будет здорово получить возможность играть с ними, а также, чтобы они наслаждались этими играми, которые не похожи на то, что показывают по телевизору», — приводит слова Пике Barcauniversal со ссылкой на ESPN.

Матч 10-го тура между «Барселоной» и «Реалом» состоится 24 октября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», начало 17:15 мск.