Tuttosport: Роналду в «Ювентусе» разрушил законы равенства, смирения и единства

Известное итальянское издание Tuttosport опубликовало статью о португальском нападающем Криштиану Роналду и его карьере в «Ювентусе».
В статье говорится, что Роналду никогда не был частью коллектива и не являлся его лидером. Также Роналду обвиняют в том, что он никогда не участвовал в обороне.
«В итоге из-за действий Роналду произошло разрушение закона, который до этого момента скреплял «Ювентус»: равенство, смирение и единство. За три года этот эффект подорвал дисциплину раздевалки, где открываются опасные трещины, если закон не одинаков для всех», — говорится в тексте.
За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал». Летом этого года Роналду подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне португалец принял участие в 8 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов.
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