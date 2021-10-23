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Заседание по делу Карима Бензема состоится 24 ноября

Заседание по делу Карима Бензема состоится 24 ноября
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Заседание по делу нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, которого обвиняют в шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна перенесли на 24 ноября, сообщает Get French Football News.

Ранее сообщалось, что обвинение добивается 10-месячного условного заключения и штрафа размером € 75 тыс.

Напомним, по официальной причине Бензема не присутствовал на заседании 20 октября из-за подготовки к матчам за клуб. Он является фигурантом дела о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнёра по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали ролик. Из-за скандала оба игрока были отстранены от национальной команды на Евро-2016.

Бензема забивает не просто много, а аномально много. Но его роль выходит за рамки голов Бензема забивает не просто много, а аномально много. Но его роль выходит за рамки голов
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