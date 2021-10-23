«Пускай сами мучаются». В «Динамо» отреагировали на слухи о переходе Захаряна в «Спартак»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о слухах о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Спартак».

«Не знаю, откуда берутся новости про переход Захаряна в «Спартак». Арсену в «Динамо» хорошо. В «Спартаке» пускай сами мучаются», — сказал Степашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом». Контрактное соглашение хавбека с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 12 матчей, в которых забил два гола и отметился пятью результативными передачами. На данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.