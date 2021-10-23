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Блан: Мбаппе один из игроков, который способен заменить Месси и Роналду

Блан: Мбаппе один из игроков, который способен заменить Месси и Роналду
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Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Килиан Мбаппе — всего лишь мальчик. Мы говорим о мальчике, которому всего 21 год, который очень молод. Он уже многого добился и всё ещё может совершенствоваться. Все согласны, что ему всё ещё нужно развиваться, даже если у него уже всё хорошо. Я думаю, что у вас есть два игрока, которые доминировали в последнее десятилетие в футболе, Лионель Месси и Криштиану Роналду. К сожалению, время идёт. Но я думаю, что Килиан — один из игроков, который способен их заменить, а он француз, что для нас хорошо», — приводит слова Блана BeIN ports.

Напомним, Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 10 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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