Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в сборной Португалии

36-летний португальский форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в национальной сборной, ради продления клубной карьеры.

«Думаю ли я о завершении карьеры в сборной Португалии, чтобы продлить клубную карьеру? Но, почему я должен об этом думать? Я не думаю, что время для этого уже пришло.

В этом вопросе не имеет значения, чего хотят люди, важно то, что хочу я. Только я могу почувствовать, когда уже не могу бежать, идти в дриблинг, наносить удары по воротам, когда нет сил… Но у меня по-прежнему есть всё это, поэтому я хочу продолжать, потому что я всё ещё мотивирован.

Мотивация – именно это главное. Нужно делать своё дело, давая положительные эмоции окружающим – семье, фанатам и самому себе. Я хочу лишь расти.

Вы говорите о сборной Португалии, но в Лиге чемпионов у меня больше всего голов, больше всего побед, голевых передач… Всё. Но я хочу продолжать. Мне нравится играть в футбол. Мне приятно делать людей счастливыми», — цитирует Роналду Sky Sports.

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