Артета — о победе над «Астон Виллой»: горжусь «Арсеналом». Вот так мы и должны играть

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Астон Виллой» (3:1) в девятом туре английской Премьер-лиги.
«Мы хорошо начали и продолжили игру. «Арсенал» атаковал очень агрессивно и выиграл все единоборства. Мы были изобретательны, угрожали воротам соперника.
Я горжусь командой, она действовала очень хорошо. Вот так мы и должны играть. Подобное происходит, когда мы хороши, играем с искренним желанием и имеем чёткое представление о том, как атаковать.
Да, то, что вели 1:0 при множестве моментов — проблема. Второй гол оказался полезным. Мы заслужили гораздо большего. «Астон Вилла» — хорошая команда. Когда она владеет мячом на твоей половине, может доставить проблем», — цитирует Артету BBC.
У лондонского «Арсенала» 7 матчей подряд без поражений. У «канониров» 5 побед и 2 ничьих за этот отрезок.
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