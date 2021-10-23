Усман Дембеле пройдёт медобследование в Финляндии

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пройдёт в Финляндии медицинское обследование для восстановления от травмы бедра. Из-за неё француз не сыграл ни матча после чемпионата Европы 2020 года.
В июле Усману была сделана операция под руководством доктора Лассе Лампайнена в Хельсинки. В октябре игрок вернулся к тренировкам с лёгкими нагрузками.
Как информирует Marca, Дембеле в эти выходные отправится в Финляндию, чтобы получить одобрение доктора, прежде чем продолжить реабилитацию.
Контракт игрока с каталонцами заканчивается летом 2022 года.
Напомним, в июне стало известно, что Усман Дембеле пропустит четыре месяца из-за травмы. У Дембеле была диагностирована серьёзная травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. В минувшем сезоне французский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.
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