Тухель: Лукаку и Вернер выбыли на неопределённый срок. Они пропустят две ближайшие игры

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что форварды лондонцев Ромелу Лукаку и Тимо Вернер пропустят два ближайших матча команды. Это будет игра АПЛ с «Норвичем» и кубковая встреча с «Саутгемптоном».

«Всё, что я скажу, будет спекуляцией. Я не знаю, когда они сыграют. С «Норвичем» Ромелу, как и Тимо, не будут с нами. Да, мы хотим играть в полном составе, но иногда инциденты случаются. С «Саутгемптоном» они не сыграют также. Пока не могу сказать, насколько долго они будут восстанавливаться. Не могу заниматься спекуляциями о датах их возвращения. Но точно могу сказать, что сейчас они лечатся. Следующие две игры они гарантированно пропустят», — сказал Тухель на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Томас Тухель возглавлял «Пари Сен-Жермен» в период с июля 2018 года по декабрь 2020 года. На пост наставника лондонского «Челси» немецкий специалист пришёл в январе 2021 года. Ранее Тухель также работал с рядом клубов из Германии: дортмундской «Боруссией», «Майнцем», «Аугсбургом» и «Штутгартом».