Жоржиньо — о промахе с пенальти в финале Евро: я был уверен, что Сака не забьёт

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо вспомнил о серии пенальти финала чемпионата Европы с Англией. Футболист не забил 11-метровый удар в послематчевой серии.

«Я всё ещё думаю о финале, особенно о пенальти.

Люди говорят, что это не имеет значения, но для меня это имеет значение. Это больно. Сейчас мне всё ещё больно, хотя мы победили. Кто говорит, что это не так, потому что мой удар уже не имеет значения, — лжец.

Я просто подумал: «Чёрт возьми, я разочаровал своих товарищей по команде». Они так сильно мне доверяли в тот момент.

Затем, когда я вернулся — а это был долгий-долгий путь — посмотрел и увидел, что бить будет Букайо Сака. Я был почти уверен, что Доннарумма отобьёт его удар. Я подумал: «Всё в порядке, сейчас он сделает это», — приводит слова итальянца The Telegraph.