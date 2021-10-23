«Вам не стыдно?» Стали известны слова Роналду, произнесённые в перерыве игры с «Аталантой»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду произнёс огненную речь в перерыве матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2). После первого тайма итальянский клуб вёл в счёте – 2:0.
«Он спросил, не стыдно ли им, и сказал, что «Манчестер Юнайтед» не может так выступать на глазах у своих фанатов. Он сказал партнёрам, что они должны выиграть игру, и, если этого не сделают, могут не пройти в плей-офф Лиги чемпионов», — цитирует The Sun источника в «Манчестер Юнайтед».
Роналду отметился победным голом в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). «Манчестер Юнайтед» в трёх матчах набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Аталанта» (4) — вторая.
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