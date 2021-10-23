Срна: «Шахтер» – лучший клуб в Восточной Европе

Бывший защитник «Шахтёра» и директор клуба по футболу Дарио Срна высказался о донецкой команде.
«Какой клуб «Шахтер»? Лучший в восточной Европе. Конечно. Если сравнить в последние 15 лет «Шахтер» с ЦСКА, «Зенитом», с любым большим клубом. Наша система отличается. Покупать молодых футболистов, многих из Бразилии, улучшать их и продавать в большие клубы. Все началось с Ахметовым.
Он особенный человек. «Шахтер» – не его бизнес, это его семья. Любовь его сердца. Он мог бы купить любой клуб в Европе. Но хотел его любовь, его город, его страну.
Наши цели – выиграть ЛЧ, УПЛ, Кубок, Суперкубок. Мы начали покупать бразильцев в 2003-м – Матузалем, Брандао, Тейшейра, Дуглас Коста, Адриано, Фернандиньо, Фред.
Это наша стратегия. Обучить их, а потом, если поступит самое выгодное предложение – подумать о продаже», – приводит слова Срна AS.
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