Тикнизян: «Локомотив» не заслужил поражение с «Галатасараем». Могли забивать четыре, пять

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал поражение клуба в третьем туре группового этапа Лиги Европы в матче с «Галатасараем» (0:1).
«Действительно, по игре не сказать, что мы заслужили это поражение. Я считаю, что мы могли забивать три, четыре, пять. К сожалению, подвела реализация.
Очень неудобно перед нашими болельщиками. У нас появилась серия из пяти-шести матчей без побед. Мне, как новичку, который пришёл недавно из другой команды, очень неудобно. Поэтому прикладываем усилия, отдаём все силы для того, чтобы побеждать в каждом матче. К сожалению, сейчас не идёт. Думаю, видно, что на поле нет ни одного равнодушного футболиста. Надеюсь, мы сможем прервать эту серию, и на лицах наших болельщиков появятся улыбки. Верьте в нас, пожалуйста, и я думаю, что в ближайшем будущем мы исправим ситуацию.
У меня двойная мотивация с того дня, с той секунды, когда я покидал поле после удаления. Я хочу исправиться перед болельщиками. Пока не удаётся. Я считаю, что показываю пока не тот футбол, за который меня сюда брали.
Поблагодарил их за то, что они приходят на каждую игру. У нас полные трибуны на домашнем стадионе. Это очень сильно мотивирует. Я их поблагодарил. Огромное им спасибо», — цитирует Тикнизяна пресс-служба «Локомотива».
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