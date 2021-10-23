Хавбек ЦСКА Зайнутдинов высказался о «Крыльях Советов» перед матчем 12-го тура РПЛ
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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».
«Молодая хорошая команда, мне она очень нравится. Фланговые игроки не боятся брать инициативу на себя, обыгрывают один в один, а в нашем российском чемпионате это встречается нечасто. Ребята действуют с большим желанием, это главное, что их отличает. Бегут, рвутся, финтят, много человек в атаке», — приводит слова Зайнутдинова официальный «твиттер» московского ЦСКА.
Напомним, встреча 12-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Крыльями Советов» пройдёт сегодня, 23 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Главный арбитр матча — Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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