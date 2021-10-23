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Футболист «Будё-Глимта», оформивший дубль в ворота «Ромы», оказался рэп-партнёром Холанда

Футболист «Будё-Глимта», оформивший дубль в ворота «Ромы», оказался рэп-партнёром Холанда
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Норвежский нападающий «Будё-Глимта» Эрик Ботхейм, оформивший дубль в ворота «Ромы» в матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций, является рэп-партнёром форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Публикация доступна в «инстаграме» Эрлинга Холанда.

В 2016 году Ботхейм и Холанд, познакомившиеся в 13 лет, вместе с партнёром по сборной Норвегии Эриком Сандбергом сформировали рэп-трио «Flow Kingz». Они записывали видео, которые на момент выступления Холанда в Бундеслиге стали популярны в сети.

Отметим, что, помимо дубля в ворота римского клуба, Ботхейм оформил ассистентский хет-трик в победном матче Лиги конференций.

Напомним, 21 октября в матче 3-го тура группового этапа Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» разгромил «Рому». Встреча проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия) и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. «Будё-Глимт» набрал семь очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице группы C. «Рома» (6) располагается на втором месте.

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