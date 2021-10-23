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Клопп — перед игрой с «МЮ»: мы знаем, что они недовольны своими последними результатами

Клопп — перед игрой с «МЮ»: мы знаем, что они недовольны своими последними результатами
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о «Манчестер Юнайтед» перед игрой 9-го тура английской Премьер-лиги.

«Все мы знаем, что в мире футбола может произойти всё что угодно. Это «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — очень крупная игра.

Думаю, что манкунианцы недовольны своими последними результатами. Но мы знаем, что они всегда, находясь в любой форме, могут сделать что-то невероятное. Мы уже видели это.

«Ливерпуль» попробует сфокусироваться на себе. Конечно, увидим всё по истечении 90 минут», — сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится на стадионе «Олд Траффорд» завтра, 24 октября, начало — в 18:30 мск.

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