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Сергей Игнашевич — об Игоре Акинфееве: лучший вратарь, с которым я играл

Сергей Игнашевич — об Игоре Акинфееве: лучший вратарь, с которым я играл
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился мнением о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Лучший вратарь, с которым я играл. За 14 лет у нас с ним было много серий пенальти – кубки, сборные, – и все мы выиграли. Только последнюю, с хорватами, проиграли. Это говорит о высоком уровне. И статистика в чемпионате России как вратаря говорит сама за себя. Феноменальный вратарь.

Мы не сцеплялись. Словесно – да. Вы сходите на нашу тренировку, посмотрите, что происходит на поле. Происходящее на футбольном поле – эмоции. Такое было не только в матчах сборной. И в чемпионате России такое было, и на тренировках. Это было не только у меня, но и у моих партнёров», — сказал Игнашевич во время онлайн-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале «Балтики».

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