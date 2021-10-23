«Нижний Новгород» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Краснодара» на матч 12-го тура РПЛ.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Кечкеш, Юлдошев, Миладинович, Пенчиков, Могилевец, Калинский, Берковский, Эннин, Ткачук, Сулейманов.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Сорокин, Вильена, Кайо, Крыховяк, Черников, Классон, Сперцян, Кабелла, Кордоба.

Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).