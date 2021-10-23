Кофрие ответил на критику со стороны болельщиков «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие ответил на критику со стороны болельщиков красно-белых.



«Болельщиков можно понять. На старте сезона команда переживала не лучшие времена, а тут приезжает футболист из Бельгии, имя которого мало кому известно. Мне остаётся только выкладываться на поле. Надеюсь, ситуация будет становиться лучше.



Чувствовал давление со стороны болельщиков. Повторюсь, их можно понять. Для болельщиков клуб — это жизнь. Если у команды непростой период, она проигрывает, им больно. Сейчас команда должна сделать всё возможное на поле, чтобы вернуть доверие болельщиков», — цитирует Кофрие «Спорт-экспресс».

В сезоне-2021/2022 Максимилиано Кофрие провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен». В московский клуб защитник перешёл во время летнего трансферного окна.