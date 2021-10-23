«Он говорил правду, когда этого не могли чернокожие». Погба — о своём кумире Мохаммеде Али

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своём кумире. Им является легендарный боксёр Мохаммед Али.
«Герой — это тот, кто спасает жизни, помогает людям, и я думаю, что он это сделал. Он спас много людей, но не тем, что вытащил кого-то из огня, а просто дал хорошее послание, говоря правду, когда сказать её было труднее всего. В то время, когда этого не могли чернокожие.
Он выступал от имени сообщества чернокожих и помог нам обрести свободу сегодня. Я бы сказал, что немного научился у него, как быть уверенным в себе и просто быть собой. Кроме того, он обращённый к богу человек, и я тоже, поэтому мне было очень интересно узнать о его истории», — цитирует Погба The Sun.
Напомним, осенью Погба принимал полноценное участие в разработке дизайна «веганских бутс» вместе с модельером Стеллой Маккартни.
- 23 октября 2021
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