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«Челси» — «Норвич»: Норманн, Хадсон-Одои и Хаверц — в стартовых составах

«Челси» — «Норвич»: Норманн, Хадсон-Одои и Хаверц — в стартовых составах
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Стали известны стартовые составы «Челси» и «Норвича» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги.

«Челси»: Менди, Чалоба, Тьяго Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Чилуэлл, Маунт, Хаверц, Хадсон-Одои.

«Норвич»: Крул, Хэнли, Кабак, Гибсон, Ааронс, Норманн, Яннулис, Лис-Мелу, Маклин, Сарджент, Пукки.

Встреча 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир) и Эдвард Смарт (Нортгемптоншир). Резервный рефери — Андре Марринер (Бирмингем).

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