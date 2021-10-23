«Челси» — «Норвич»: Норманн, Хадсон-Одои и Хаверц — в стартовых составах
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Стали известны стартовые составы «Челси» и «Норвича» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги.
«Челси»: Менди, Чалоба, Тьяго Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Чилуэлл, Маунт, Хаверц, Хадсон-Одои.
«Норвич»: Крул, Хэнли, Кабак, Гибсон, Ааронс, Норманн, Яннулис, Лис-Мелу, Маклин, Сарджент, Пукки.
Встреча 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир) и Эдвард Смарт (Нортгемптоншир). Резервный рефери — Андре Марринер (Бирмингем).
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