Зайнутдинов: больше всего в сезоне-2021/2022 запомнилось дерби со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился мнением о старте Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Начали, если честно, не так, как ожидали. Теряли очки, но последние 4-5 матчей провели хорошо, пришли в себя. Обретаем форму, а сам я восстановился после травмы, которая долго не давала играть. Хочу прогрессировать дальше вместе с командой и набирать очки.
Какой матч запомнился пока больше всего? Дерби со «Спартаком». Очень важно было выиграть его для наших болельщиков, и мы вырвали победу, порадовали их. До этого я уже побеждал красно-белых в чемпионате и с ПФК ЦСКА, и с «Ростовом», проигрывал только на Кубок. Ещё, кстати, именно в ворота «Спартака» сделал свой первый дубль в России», — цитирует Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА.
Напомним, встреча 12-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Крыльями Советов» пройдёт сегодня, 23 октября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Главный арбитр матча — Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 23 октября 2021
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