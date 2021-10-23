«Ростов» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 23 октября, состоится матч «Ростов» — «Арсенал». Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

«Ростов» набрал 9 очков в 11 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (12) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).