Агент Салаха требует у «Ливерпуля» зарплату более £ 400 тыс. в неделю для футболиста

Рами Аббас, агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, требует для своего клиента зарплату более £ 400 тыс. в неделю (€ 472 тыс.). Из-за этого переговоры с командой продвигаются тяжело.
Как сообщает The Times, руководство мерсисайдцев понимает, что они должны сделать 29-летнего египетского футболиста самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Но агент Салаха требует слишком большую зарплату для футболиста.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах принял участие в восьми матчах «Ливерпуля» (все в старте), забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. 29-летний нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В английский клуб Салах перешёл из итальянской «Ромы» за € 42 млн. До этого он играл за «Аль-Мокавлун», «Базель», «Челси» и «Фиорентину».
Салах — двукратный обладатель «Золотой бутсы» английской Премьер-лиги.
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