«Челси» — «Норвич»: Маунт вывел хозяев вперёд

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Норвич Сити».



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте гол забил полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, ему ассистировал Жоржиньо.

Гол Маунта в ворота «Норвича»:

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир) и Эдвард Смарт (Нортгемптоншир). Резервный рефери — Андре Марринер (Бирмингем).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Норвич».



«Челси» в 8 матчах набрал 19 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (2) — на 20-м месте.