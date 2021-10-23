«Валенсия» — «Мальорка»: составы команд на матч 10-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Мальорки» на матч 10-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Валенсия»: Силлессен, Гайя, Дьякаби, Паулиста, Фулкье, Васс, Рачич, Гедеш, Дуро, Кошта, Гомес.



Запасные: Доменек, Мамардашвили, Альдерете, Гильямон, Васкес, Муса, Хасон, Солер, Санчес, Вальехо, де Соуза.



«Мальорка»: Рейна, Оливан, Руссо, Вальент, Маффео, Руис, Баба, Кан Ин, Д. Родригес, Санчес, А. Родригес.



Запасные: Грейф, Коста, Састре, Седлар, Батталья, Фебас, Севилья, Жуниор, Мбула, Ндиайе, Ниньо, Пратс.

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Карлос Дель Серро Гранде. Ему будут помогать ассистенты Гонсало Гарсия Гонсалес и Игнасио Алонсо. Резервный рефери – Давид Лопес Хименес.