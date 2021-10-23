«Ростов» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Арсенала» на матч 12-го тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Калинин, Баштуш, Осипенко, Гигович, Глебов, Хашимото, Байрамян, Полоз, Соу.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачёв, Чаушич, Хлусевич, Кингс, Давиташвили, Луценко.

Встреча 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Ростове на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

«Ростов» набрал 9 очков в 11 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (12) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).