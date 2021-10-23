Баженов: Дзюба побьёт рекорд Веретенникова. Но хорошо бы не в матче со «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».



«Спартак» сейчас в неплохой форме. К «Зениту» они в хорошем состоянии подходят. Питерцам будет не так просто, но и красно-белым не будет просто. Но почему бы «Спартаку» не увезти завтра очки наконец-то? Всё возможно. Самое главное – не допускать серьёзных ошибок, что у «Спартака» в последних матчах бывает часто. Главное – не запускать за спину, потому что «Зенит» любит бежать, Азмун хорошо открывается за спину защитникам.



По Рассказову ситуация непростая. Тренеру нужно поговорить с Николаем и понять – может ли он выйти на поле, в хорошем ли моральном состоянии. Есть игроки, которым нужно успокоиться и пропустить игру. А есть те, кто, наоборот, от хейта заряжается. Но на Рассказова свалилось как-то слишком много. Я два дня только его фамилию и слышал. Это перебор. Всё это не отменяет его ошибок и заслуженной критики, но таких слов заслужила вся линия защиты. Очень интересно – выйдет ли Рассказов на матч. Это многое скажет о его характере.



Дзюба рано или поздно побьёт рекорд Веретенникова. Но хорошо, если это произойдёт не в матче со «Спартаком», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:00 мск.