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«Краснодар» на выезде разгромил «Нижний Новгород» и поднялся на 3-ю строчку РПЛ

«Краснодар» на выезде разгромил «Нижний Новгород» и поднялся на 3-ю строчку РПЛ
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В матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Нижний Новгород». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Уже на 5-й минуте счёт открыл полузащитник краснодарской команды Гжегож Крыховяк. Ему ассистировал Тони де Вильена. Во втором тайме на 56-й минуте удвоил преимущество гостей Эдуард Сперцян с результативной передачи Крыховяка. На 73-й минуте счёт до разгромного довёл Александр Черников. Голевая передача — у Реми Кабелла. Через 3 минуты краснодарцы смогли забить ещё один мяч. Это сделал Владимир Ильин, который вышел на замену. Сократил отставание в счёте защитник хозяев Кирилл Гоцук на 83-й минуте встречи.

Отметим, что по ходу матча на 70-й минуте форвард «быков» Джон Кордоба не смог реализовать 11-метровый удар.

«Краснодар» в 12 матчах набрал 21 очко и занимает третье место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (14) находится на 10-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
23 октября 2021, суббота. 14:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Крыховяк – 5'   0:2 Сперцян – 56'   0:3 Черников – 73'   0:4 Ильин – 76'   1:4 Гоцук – 83'
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