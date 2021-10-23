Грулёв: готов играть на любой позиции, главное — отдавать все силы и помогать «Динамо»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв прокомментировал победу в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (4:1).



«Каждую неделю отрабатываем стандарты как в обороне, так и в атаке. Хорошо, что так всё в этом плане складывается. Идут удобные подачи, и мы оказываемся в нужном месте. После потери мяча «Химками» мы организовали контратаку, я добежал до штрафной, принял передачу и постарался пробить неудобно для вратаря. Хорошо, что так всё сложилось.



Конечно, очень приятно забивать, особенно на нашем стадионе и в такой день. Здорово, что реализовали практически все свои моменты сегодня и закономерно победили. Ведь матчи с «Химками» в последнее время складываются непросто.



Успел поиграть и справа, и слева, и впереди. Готов играть на любой позиции, где скажет тренер. Мне комфортно везде, главное – отдавать все силы и помогать команде.



У нас дома всегда чувствуется, будто за нас более полный стадион. В любой атаке нас болельщики гонят вперёд. Спасибо им большое за поддержку. Очень классно играть на нашем атмосферном стадионе», — цитирует Грулёва пресс-служба «Динамо».