Грулёв: готов играть на любой позиции, главное — отдавать все силы и помогать «Динамо»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв прокомментировал победу в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (4:1).
«Каждую неделю отрабатываем стандарты как в обороне, так и в атаке. Хорошо, что так всё в этом плане складывается. Идут удобные подачи, и мы оказываемся в нужном месте. После потери мяча «Химками» мы организовали контратаку, я добежал до штрафной, принял передачу и постарался пробить неудобно для вратаря. Хорошо, что так всё сложилось.
Конечно, очень приятно забивать, особенно на нашем стадионе и в такой день. Здорово, что реализовали практически все свои моменты сегодня и закономерно победили. Ведь матчи с «Химками» в последнее время складываются непросто.
Успел поиграть и справа, и слева, и впереди. Готов играть на любой позиции, где скажет тренер. Мне комфортно везде, главное – отдавать все силы и помогать команде.
У нас дома всегда чувствуется, будто за нас более полный стадион. В любой атаке нас болельщики гонят вперёд. Спасибо им большое за поддержку. Очень классно играть на нашем атмосферном стадионе», — цитирует Грулёва пресс-служба «Динамо».
- 23 октября 2021
-
16:51
-
16:51
-
16:48
-
16:44
-
16:38
-
16:30
-
16:22
-
16:21
-
16:15
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:53
-
15:51
-
15:49
-
15:48
-
15:28
-
15:25
-
15:23
-
15:15
-
15:13
-
14:52
-
14:51
-
14:44
-
14:36
-
14:35
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:44
-
13:35
-
13:33
-
13:20
-
13:05