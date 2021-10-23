«Челси» — «Норвич»: защитник гостей Ааронс забил автогол

Сегодня, 23 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Норвич Сити».



На 62-й минуте защитник «Норвича» Максимилиан Ааронс забил автогол.



Ранее на 8-й минуте результативный удар нанёс полузащитник синих Мэйсон Маунт, ему ассистировал Жоржиньо. На 19-й минуте гол в ворота «Норвича» забил нападающий Каллум Хадсон-Одои с передачи Матео Ковачича.



На 42-й минуте встречи отличился защитник Рис Джеймс, голевую передачу отдал Маунт. На 57-й минуте гол забил защитник Бенджамин Чилуэлл, результативную передачу отдал Матео Ковачич.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир) и Эдвард Смарт (Нортгемптоншир). Резервный рефери — Андре Марринер (Бирмингем).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



«Челси» в 8 матчах набрал 19 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (2) — на 20-м месте.