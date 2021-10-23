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«Краснодар» два месяца не проигрывает в РПЛ

«Краснодар» два месяца не проигрывает в РПЛ
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«Краснодар» продлил свою беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 7 матчей. Это произошло после того, как команда Виктора Гончаренко на выезде разгромила «Нижний Новгород» (4:1).

Последний раз «быки» проигрывали в РПЛ «Локомотиву» (1:2). Матч состоялся 22 августа в Москве. Затем «Краснодар» обыграл «Рубин» (2:0), сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), переиграл «Ахмат» (2:0), разгромил «Сочи» (3:0) и сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0).

В последних двух матчах подопечные Гончаренко сыграли вничью с «Уфой» (1:1) и сегодня, 23 октября, разгромно выиграли у «Нижнего Новгорода».

Краснодарский клуб поднялся на третье место в РПЛ, опередив «Сочи».

В следующем матче в рамках 13-го тура РПЛ «Краснодар» дома встретится с «Крыльями Советов». Встреча состоится 30 октября в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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