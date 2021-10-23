«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»: составы команд на матч 9-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл».



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Митчелл, Гехи, Андерсен, Уорд, Макартур, Миливоевич, Галлахер, Олисе, Эдуард, Бентеке.



Запасные: Батлэнд, Клайн, Томкинс, Хьюз, Куйяте, Шлупп, Айю, Матета, Заха.



«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Ласселлс, Крафт, Манкильо, Ритчи, Лонгстафф, Хэйден, Фрейзер, Сент-Максимен, Уилсон.



Запасные: Гиллеспи, Льюис, Шер, Альмирон, Хендрик, Мёрфи, Уиллок, Жоэлинтон, Гейл.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Даррен Ингланд. Ему будут помогать ассистенты Николас Хоптон и Уэйд Смит. Резервный рефери – Крейг Поусон.

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